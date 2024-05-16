В Вооруженных силах Украины рассказали о ситуации в Волчанске по состоянию на утро 16 мая.

Соответствующее заявление сделал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телеканала "Мы - Украина".

"Сейчас Силы обороны проводят мероприятия по прочесыванию городской застройки в северной части Волчанска и в самом городе. Пытаются стабилизировать ситуацию, наносят огневое поражение и не дают россиянам закрепиться там", - сообщил Волошин.

Ранее в Генштабе ВСУ говорили, что на Харьковском направлении россияне продолжают атаки на Липцы и Волчанск. Однако украинские войска продолжают выполнять оборонные и стабилизационные мероприятия в Волчанске и держат ситуацию там под контролем.

Напомним, накануне в Минобороны подтвердили, что армия РФ зашла в Волчанск и пытается закрепиться в северной части города.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, что сейчас происходит в Волчанске Харьковской области.

Война в Украине идет уже 813-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 мая 2024 года в обновляемом онлайне.