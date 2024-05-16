В Новой Каледонии, расположенной на десятках островов в южной части Тихого океана, начались погромы, участники которых хотят независимости от Франции. Острова на западе от Австралии являются французской заморской территорией.

Об этом сообщают местные СМИ.

Причиной погромов стала избирательная реформа, которая наделяет правом голоса граждан Франции, живших в Новой Каледонии в течение 10 лет. Коренное местное население канаки, которое составляет 40% жителей островов, считает, что таким образом его лишат влияния на политические процессы в стране. Протестующие выступают за независимость от Франции.

Более 200 человек уже задержаны, четыре человека, в том числе один жандарм, погибли.

Париж объявил, что направит в Новую Каледонию солдат "для обеспечения охраны портов и аэропортов". На островах усилили полицию, объявили комендантский час и запретили TikTok.

На фоне погромов МВД Франции обвинило Баку в поддержке участников протестов.

"Я сожалею, что часть лидеров сторонников независимости заключила сделку с Азербайджаном, что бесспорно", - заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

В апреле парламент Азербайджана и конгресс Новой Каледонии подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились поддерживать отношения, включая визиты депутатских делегаций.

Отметим, что с 2018 года в Новой Каледонии трижды проводили референдумы о независимости, все три закончились победой сторонников сохранения в составе Франции.

Ранее произошел госпереворот в бывшей французской африканской колонии Нигере.

Вскоре начался переворот в Конго, где раньше тоже имели власть французы.

Мятежи произошли и в других странах Африки. "Страна" подробно анализировала их значение и подоплеку.