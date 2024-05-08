Военные США рассматривают возможность восстановления своего присутствия в странах Западной Африки. Вашингтон рассчитывает на расширение партнерства с западноафриканскими государствами.

Об этом сегодня заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в сенатском комитете по бюджетным ассигнованиям.

По словам министра обороны, это важная территория.

Остин также рассказал, что в настоящее время американское оборонное ведомство совместно с Госдепартаментом работает над созданием возможности для установления присутствия в Мали и Буркина-Фасо, а также для развития более значимого партнерства с ними. Глава Пентагона добавил, что работа по созданию такого рода присутствия продолжается.

Мы сообщали, что переворот в Нигере может завершить создание пояса управляемых военными стран континента.

Известно, что на американскую военную базу 101 в Ниамее уже зашли российские военные и заняли там часть помещений.

Ранее Франция начала вывод войск из Нигера после военного переворота в июле. Мятежники потребовали, чтобы французские военные покинули страну после вооруженного переворота в июле 2023 года.