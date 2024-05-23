Разговор на повышенных тонах и драка. Появились новые видео конфликта военкомов с гражданскими в Харькове
В сети появились новые видео вчерашнего конфликта с военкомами в Харькове, где работники ТЦК устроили драку с гражданскими.
Соответствующие кадры публикуют местные телеграм-каналы.
На видео можно услышать, что разговор на повышенных тонах идёт о том, кто "лучше воевал". Также видна драка с мужчиной, который уходит с места происшествия с кровоподтёком на лице.
Полиция практически не вмешивается в происходящее.
Напомним, Харьковский областной ТЦК обвинил гражданских в "провокации". При этом в ОТЦК заявили, что "осуждают действия военнослужащих, подвергшихся провоцированию со стороны лиц с неадекватным поведением".
Ранее в телеграм-каналах появилось несколько видео из Харькова, на которых сотрудники ТЦК избивали мужчин на улице.
Также мы писали, что военные хотят наказать девушку, которая сняла видео, как на нее набросился военком с костылем возле участка.
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