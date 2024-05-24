Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания удалил со своего сайта собственную рекомендацию не называть российских военных орками, чмонями и русней.

Рекомендация была опубликована на официальном ресурсе регулятора 14 мая в материале под названием "Предложения к критериям отнесения информации к разжигающей ненависть, рознь и жестокость". Теперь по ссылке на нее появляется сообщение: "404. Такой страницы не существует, перейдите на главную страницу или воспользуйтесь поиском".

Как мы писали, перечисленные слова в Нацсовете назвали "некорректной лексикой", которая "не способствует объективному информированию общественности". Пресс-служба регулятора добавила, что даже в условиях войны важно соблюдать стандарты этики и журналистики.

Ранее "Страна" сообщала, что минувшей осенью министр образования Украины Оксен Лисовый приказал писать слова "Российская Федерация" с большой буквы.

На следующий день после того, как на это обратили внимания СМИ, Лисовый принялся оправдываться: мол, он просто отредактировал таким образом свой приказ от 21 августа касательно образования украинских детей за рубежом, потому что иначе документ бы не принял Минюст.