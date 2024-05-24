Кабинет министров Украины удалил каннабис из списка тяжелых наркотиков.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.

"Исключены каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса из списка особо опасных наркотических средств, обращение которых запрещено, и тетрагидроканнабинол из списка опасных психотропных веществ, обращение которых запрещено, и включено их в список растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, обращение которых допускается к использованию в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, в производстве наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств для дальнейшего применения в медицинской практике", - заявил Мельничук.

Напомним, 21 декабря прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса. За документ проголосовали 248 депутатов.

А в феврале Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса, который называется "О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности".

В том же месяце в Украине была выдана первая лицензия на работу в боевых условиях с наркотическими средствами и прекурсорами.