В Украине не прекращаться поджоги релейных шкафов на железной дороге - очередной случай произошел в Одесской области.

Об этом "Стране" рассказали источники в правоохранительных органах.

"Поджог случился вчера 24 мая в 06:00 на территории Белгород - Днестровского района на железнодорожном переезде. Камеры наблюдения зафиксировали, как двое мужчин подъехали на автомобиле и облили бензином два релейных шкафа после чего подожди их. Из-за возгорания один шкаф сгорел полностью, а второй не пострадал. Движение поездов не прекращалось", - говорит источник.

Он также добавил, что управлением СБУ в Одесской области открыто уголовное дело по статье диверсия в условиях военного положения.

"Правонарушителям грозит от пятнадцати лет лишения свободы до пожизненного заключения", - заявил источник.

Накануне в Вознесенске Николаевской области подожгли релейный шкаф. Нарушителям в случае поимки грозит от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Напомним, ранее релейные шкафы поджигали в Одессе, там зафиксированы два случая. Так, 9 мая неизвестные подожгли резервные аккумуляторы для резервного питания железнодорожных светофоров. А 17 мая в Одесской области подожгли релейный шкаф, однако железнодорожница мгновенно среагировала и с помощью огнетушителя ликвидировала пожар релейного шкафа. В это время по пути проезжал грузовой поезд.

Кроме того, два поджога релейных шкафов произошли в Черкасской области.

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