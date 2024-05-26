Правоохранители начали досудебное расследование по факту превышения служебных полномочий сотрудниками ТЦК в Киевской области, из-за чего доставленный в ТЦК парень порезал себе вены.

Об этом "Стране" рассказали источники в правоохранительных органах.

"В материалах досудебного расследования указано, что парень порезал себе вены из-за морального давления сотрудниками ТЦК, которые угрожали ему физической расправой", - говорит источник.

Он также добавил, что если вина сотрудников ТЦК будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что на Закарпатье в ТЦК умер мобилизованный. Накануне военно-врачебная комиссия признала его годным к службе.

Также мы рассказывали, что в Тернопольской области начали проверку смерти мужчины с эпилепсией, которого забрали в военкомат.

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