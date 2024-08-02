Президент США Джо Байден хотел бы улучшить отношения с Россией.

Во время встречи с журналистами Байдену задали вопрос по поводу большого обмена: "Может ли это улучшить отношения с Россией? Есть ли возможность для этого после этой сделки по обмену заключенными?"

"Как сказала бы моя сестра, твои слова да Богу бы в уши", – ответил Байден.

Напомним, Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными. В частности, были освобождены американский журналист WSJ Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии, и бывший морпех США Пол Уилан.

Самолет с обмененными россиянами сел в аэропорту "Внуково". Их встретили с красной дорожкой и почетным караулом. Также в аэропорт приехал и Владимир Путин, который подошел с цветами к трапу самолёта. Глава Кремля пообещал, что все вернувшиеся будут представлены к государственным наградам.

Между тем кандидат в президенты США Дональд Трамп подозревает, что американские власти заплатили России за организацию большого обмена заключенными, который состоялся в Анкаре.

Мы разбирались в нашем итоговом материале, что означает большой обмен пленными между Россией и Западом.