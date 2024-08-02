В масштабном обмене заключенными между США и РФ участвовали медиамагнат Руперт Мердок и российский олигарх Роман Абрамович.

Об этом сообщает британская газета The Times.

По данным издания, в конце 2023 года Мердок обратился к Абрамовичу за помощью в освобождении арестованного в России американского журналиста Эвана Гершковича. Считается, что Абрамович помогал заключению сделки в качестве независимого посредника.

Подробности его участия неизвестны, но источники предполагают, что к Абрамовичу обратились сразу несколько сторон за консультацией по поводу того, как структурировать возможное соглашение.

Представитель Абрамовича его участие в обмене опроверг.

Между тем в США прилетели освобождённые в России заключённые. Трёх из них - упомянутого Гершковича, Пола Уилана и Алсу Курмашеву - приехали встречать Джо Байден и Камала Харрис.

А выпущенный из российской тюрьмы по обмену оппозиционер Илья Яшин выложил первое фото после освобождения (на нем он второй слева). Также в кадр попали бывший глава штаба Алексея Навального в Барнауле Вадим Останин и бывшие сторонники Навального Мария Певчих и Леонид Волков.

Где сделано это фото, не указывается. Певчих живёт в Лондоне, а Волков - в Вильнюсе.

Ранее американское издание The Wall Street Journal написало, что главным условием Владимира Путина для обмена заключенными с Западом была выдача киллера Вадима Красикова.

Мы анализировали в итоговом материале последствия обмена заключенными между Россией и Западом.