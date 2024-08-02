Обмен заключенными между Западом и РФ не связан с возможными переговорами по Украине.

Об этом заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы не видим связи между переговорами по заложникам или переговорами по поводу удерживаемых лиц и любой потенциальной дипломатией по поводу войны в Украине. Мы считаем, что они действуют на разных направлениях", - сказал он.

Салливан добавил, что Вашингтон поддержит Киев, когда он будет готов "выступить вперед и приобщиться к такого рода дипломатии".

Напомним, накануне Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными. В частности, были освобождены американский журналист WSJ Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии, и бывший морпех США Пол Уилан.

Также мы писали, что после масштабного обмена заключенными президент США Джо Байден хочет улучшить отношения с Россией.

В свою очередь Дональд Трамп раскритиковал обмен заключенными, который СМИ назвали "историческим событием".

"Страна" разбиралась в итоговом материале, что означает большой обмен заключенными между Россией и Западом и есть ли связь с Украиной.