Насильно мобилизованные украинцы массово отказываются воевать.

Об этом заявляет политтехнолог Сергей Гайдай в своём видеосообщении.

"Мои знакомые, которые находятся сейчас на фронте, и это в основном командиры подразделений, говорят, что прибывающие благодаря такой мобилизации это небоеспособный баланс для них. Из 25-ти человек в бой может пойти только один. Остальные – это потенциальные дезертиры, это ребята, которые первыми погибают. Это те, кто нашу обороноспособность не повышает", – заявил он.

Ранее замглавы оборонного комитета Верховной Рады заявил, что беспредел военкомов дискредитировал идею мобилизации.

"Террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации, снизил моральный дух общества и подорвал единство в государстве. Это должно быть прекращено как можно скорее, но нам нужны реальные и эффективные альтернативы", – говорил нардеп.

Напомним, газета New York Times опубликовала статью об украинских военкомах, назвав их "похитителями людей".

При этом смена начальства областных центров комплектования, которую провёл Владимир Зеленский, не решила проблему мобилизации, так как прежние чиновники, занимающие должности замов глав ТЦК, остались при своих местах.