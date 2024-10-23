Несмотря на призыв Украины, Россию снова не внесли в "черный список" Международной группы по противодействию отмыванию денег (FATF).

Об этом пишет издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники.

Сообщается, что по итогам заседания, которое проходит трижды в год, страны-члены FATF не смогли прийти к консенсусу о включении России в "черный" список. О соответствующих мерах Украина неоднократно просила организацию, начиная с апреля 2022 года.

Киев предоставил на рассмотрение FATF "досье", в котором говорится о сотрудничестве между Россией и странами, входящими в "группу повышенного риска", такими как Северная Корея и Иран.

Там также указано финансирование Россией военизированных формирований вроде ЧВК "Вагнер". И упоминается роль телеграм-каналов и криптовалют при "финансировании терроризма". Кроме того, Киев обвиняет РФ в отмывании денег, полученных от продажи вывезенного из Украины зерна.

Отметим, что членство России в этой организации было и так остановлено в начале 2023 года, но с тех пор FATF воздерживалась от снижения рейтинга РФ, несмотря на требования Киева.

В состав организации входят около 40 стран, включая те, которые отказались от санкций против России - Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия.