Сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения был в футболке с надписью Make Russia small again ("Сделаем Россию снова маленькой" - перефраз известного лозунга Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой").

Интересно, что в конце сентября видео с этой же футболкой опубликовал экс-президент Петр Порошенко в своем ТикТоке.

Подобные футболки уже достаточно давно продаются в сети.

Ранее мы рассказывали, как украинскую фотомодель выгнали с Каннского фестиваля за футболку с надписью "F@ck you Putin".

Между тем война в Украине идет уже 971-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украинские военные сообщили, что россияне сумели закрепиться в частном секторе в восточной части Селидово, идет наступление на центр города. Также армия РФ штурмовала Вишневое к западу от Селидово, чтобы отрезать город от Покровска. По данным украинских военкоров, российские войска захватили северную часть Горняка (к северо-востоку от Курахово).

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