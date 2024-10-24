Министерство иностранных дел России назвало президента Украины Владимира Зеленского "чертовым придурком", комментируя его футболку с надписью "Сделаем Россию снова маленькой".

Соответствующий пост ведомство опубликовало в соцсети X.

"Маленькой, как что? СССР? Российская империя? О, я поняла! Как Киевская Русь. Для этого нам нужен Киев. Ты сам это сказал, придурок чертов", - сказала спикер ведомства Мария Захарова.

Как мы писали, накануне Зеленский во время своего вечернего обращения был в футболке с надписью Make Russia small again ("Сделаем Россию снова маленькой" - перефраз известного лозунга Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой").

Напомним, ранее Зеленский называл Путина "больным дедом с Красной площади".

А перед этим президент США Джо Байден назвал Путина "сумасшедшим сукиным сыном". В ответ глава Кремля заявил, что слова Байдена являются "адекватной реакцией".

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