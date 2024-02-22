Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова главы Белого дома Джо Байдена, который назвал его "сукиным сыном", повторил свой тезис, что именно Байден более выгоден России.

Об этом российский президент сказал, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина во время своей поездки в Казань.

"Это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Он же не может сказать: "Володя, спасибо, ты молодец, очень мне помог". Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения. Это реакция абсолютно адекватная. А значит, я был прав. Вы спросили, что для нас лучше. Я могу повторить: Байден", - заявил Путин.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что слова президента США о "сукином сыне" в адрес Путина - абсолютно хамские и являются позором для страны.

"Подобные хамские заявления из уст главы государства вряд ли способны каким-либо образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Но это является огромным позором для самой страны, для США. Если президент страны использует такую лексику - это стыдно должно быть", - прокомментировал заявление Байдена Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков добавил, что американский президент в угоду внутренним интересам демонстрирует поведение "голливудского ковбоя". По словам пресс-секретаря Кремля, сам Путин никогда Байдена не оскорблял.

Напомним, заявление Байдена является не первым жестким выпадом в сторону Путина. Так, Байден несколько раз называл Путина "военным преступником", которого нужно остановить. Кроме того, президент США охарактеризовал российского президента как "кровавого диктатора" и "чистейшего головореза".

В свою очередь недавно Путин заявил, что для России будет лучше, если на выборах президента США победит действующий президент страны.

За эти слова немецкий журнал Der Spiegel назвал президента РФ "мастером троллинга из Кремля".

А в Белом доме, комментируя комплименты Путина в адрес Байдена, заявили, что "действующая администрация США активно противодействует России и намерена продолжать это делать".