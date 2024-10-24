Ставка, внутренний план победы и саммит "Крымской платформы". Вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в четверг, 24 октября.
Главное из заявлений президента:
- Сообщил о заседании Ставки. Обсуждали необходимость "внутреннего плана победы".
- Прокомментировал саммит "Крымской платформы", который проходит в Латвии. На нем обсуждают "план победы" и "формулу мира".
Напомним, сегодня Владимир Зеленский подтвердил, что поручил разработать "внутренний план усиления Украины", о котором на днях написали в прессе как о втором "плане победы" для внутреннего пользования.
Война в Украине идет уже 972-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 октября 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. По данным Deep State, россияне продвинулись к востоку от Селидово, войдя на его восточные окраины. При этом украинские военные сообщили, что армия РФ вошла и в северную часть Селидово, а также дошла до района многоэтажек в центре города, где находится основной укрепрайон ВСУ. Кроме того, Deep State показал крупные продвижения РФ к западу от Цукурино и в районе Горняка.
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