Только 10-15% военнослужащих находятся на фронте - нардеп
В Украине уже зафиксировано более 100 тысяч случаев самовольного оставления воинских частей (СОЧ).
Об этом сообщила нардеп Анна Скороход.
Кроме того, она заявила, что только 10-15% военнослужащих находятся на фронте.
Ранее председатель Верховного суда Станислав Кравченко сказал, что в Украине значительно выросло количество самовольного оставления частей.
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