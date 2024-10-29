В Украине уже зафиксировано более 100 тысяч случаев самовольного оставления воинских частей (СОЧ).

Об этом сообщила нардеп Анна Скороход.

Кроме того, она заявила, что только 10-15% военнослужащих находятся на фронте.

Ранее председатель Верховного суда Станислав Кравченко сказал, что в Украине значительно выросло количество самовольного оставления частей.

Война в Украине идет уже 977-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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