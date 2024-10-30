Появилось традиционное вечернее обращение Владимира Зеленского, записанное по пути из поездки в Исландию в Ужгороде.

В обращении президент рассказал о переговорах с представителями властей стран Северной Европы и подписании новых контрактов на военное производство.

В видео он сообщил, что Украина производит уже по 20 САУ "Богдана" в месяц, а также анонсировал очередное заседание в формате "Рамштайн" в "ближайшие недели". Зеленский призвал партнеров передать всю обещанную Украине военную технику и заявил о безальтернативности его "плана победы".

Напомним, заседание "Рамштайна" должно было состояться 12 октября, но его отложили из-за отказа от участия американской делегации в связи с ураганом в США. В Белом доме анонсировали перенос мероприятия на ноябрь.

Война в Украине идет уже 978-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Военный паблик Deep State сообщил, что российские войска в Донецкой области продолжают наступать с юга на север - со стороны Угледара и Золотой Нивы. Там они продвинулись у Ясной Поляны, Богоявленки и Екатериновки. Ясная Поляна - это направление на Константинополь, который находится на трассе, ведущей с запада в Курахово.

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