Западная помощь Украине в 2025 году может "сильно сократиться" по сравнению с годом текущим. В худшем случае военная поддержка может упасть до 29 миллиардов евро в год, а финансовая — до 27 миллиардов.

Об этом пишет ВВС со ссылкой на доклад немецкого Кильского института мировой экономики.

Факторами нестабильности, которые могут повлиять на поток помощи, в институте назвали возможную победу Дональда Трампа на выборах президента США и новые схемы финансирования помощи на Западе через использование замороженных российских активов и взносы НАТО в качестве замены европейской помощи.

Как сказано в материале, Украина все больше зависит от поставок западной техники, но получает ее все меньше. Для изменения ситуации на поле боя нужно в несколько раз больше поставок, чем сейчас, а также больше солдат.

Издание обращает внимание на то, что в пакетах американской помощи за последние месяцы в основном содержатся боеприпасы и почти нет бронетехники и специальных машин. Например, в последнем пакете помощи США от 21 октября значились американские бронетранспортеры M113 (устаревшие, хотя и эффективные бронемашины), а кроме них не было никакой техники. Поставки тяжелой техники были бы признаком подготовки к какой-то более решительной и маневренной войне.

Истощение войной сказывается и на России, но Кремль считает, что сможет продержаться дольше Украины, слабо поддерживаемой Западом.

Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что за полгода Украина получила лишь 10% от обещанного Западом оружия.

Западные СМИ регулярно пишут о дефиците у ВСУ оружия.