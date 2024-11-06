Владелец Amazon Джефф Безос, который настоял на том, чтобы его газета Washington Post не призывала к голосованию за Харрис, поздравил Дональда Трампа с "необычайным политическим возвращением и решающей победой".

Об этом бизнесмен написал на своей странице в соцсети.

"Большие поздравления нашему 45-му и теперь 47-му президенту с выдающимся политическим возвращением и решительной победой. Ни у одной страны нет бо́льших возможностей. Желаю Дональду Трампу всяческих успехов в руководстве и объединении Америки, которую мы все любим", – написал Безос в Х.

CNN пишет, что перед выборами Безос, объявив о нейтралитете традиционно поддерживавшей демократов The Washington Post, столкнулся с обструкцией – уходом с работы почти трети редколлегии газеты и отменой подписки со стороны 250 000 читателей.

Зато сразу после выборов акции Amazon пошли в рост, прибавив 3% в ходе торгов.

Ранее американский миллиардер Илон Маск рассказал, что звёзд Голливуда принуждали агитировать за Харрис под угрозой потери работы.

Накануне Владимир Зеленский и западные лидеры поздравили Трампа с победой.