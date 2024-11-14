СМИ сообщили, что бронирование работников от мобилизации в "Дие" не возобновится с 15 ноября и будет заблокировано, как минимум, до 20 ноября. Однако Минцифра это отрицает.

Изначально об этом написали СМИ со ссылкой на протокол №103 заседания Кабмина.

Говорилось, что процедура и критерии бронирования через портал "Дия" работников критических предприятий стоит на паузе по меньшей мере до окончания рассмотрения результатов аудита перечня таких компаний в правительстве.

Поэтому оно не будет возобновлено с 15 ноября, как надеялся бизнес. Ближайшая возможная дата – 20 ноября.

"Минэкономики предстоит еще проанализировать результаты аудита и до 20 ноября проинформировать КМУ. Потому все детали впоследствии", – прокомментировали в Минцифре.

Однако позже в Минцифры в комментарии "Стране" опровергли эту информацию.

"Информация не соответствует действительности", - сказали "Стране" в Минцифре.

При этом там не уточнили возобновится ли бронирование в "Дие" с завтрашнего дня, как ожидают предприниматели.

"В настоящее время нет никакой информации по поводу бронирования. Минцифра не является держателем услуги бронирования в Дие, поэтому мы не можем давать официальных комментариев по этому вопросу", - ответили "Стране" в министерстве.

Ранее мы разбирались, с какой целью власти остановили бронирование. По словам источников "Страны" в правительстве, поставлена задача уменьшить число забронированных работников на миллион человек, а лишившихся брони отправить в ТЦК для последующей мобилизации.

Также накануне народный депутат из "Слуги народа" Богдан Кицак сообщил, что из-за недовольства общества власти не будут вводить экономическое бронирование от мобилизации.