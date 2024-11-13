Приход Дональда Трампа к власти не изменит принципиальное отношение США к ситуации в Украине.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Вашингтон хочет "оставить все под своим контролем".

Также Лавров добавил, что предложения заморозить войну в Украине по линии соприкосновения - те же "минские договоренности в новой упаковке", даже хуже.

Между тем сегодня Fox News со ссылкой на многочисленные источники сообщает, что Трамп вскоре назначит "посланника мира" для руководства переговорами о прекращении войны в Украине.

Ранее газета Financial Times писала, что Трамп намерен закончить войну в Украине по линии фронта, но предоставление гарантий оставит на Европу. Издание отмечало, что приглашение в НАТО в краткосрочной перспективе Украине Трамп не даст. Вместо этого будет Минск-3 с "механизмами принуждения и последствиями за нарушение соглашения". Однако его должны будут контролировать европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН.

Также сообщалось, что в первый день на посту президента Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует посадить Украину и Россию за стол переговоров.