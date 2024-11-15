Рекламодатели стремятся вернуться в соцсеть X, стремясь завоевать расположение ее владельца Илона Маска, а также избранного президента Дональда Трампа.

Об этом пишет The Financial Times.

Издание отмечает, что поддержка Трампа со стороны Маска должна помочь бизнесу соцсети X, поскольку маркетологи готовы вернуться на платформу социальных сетей, чтобы добиться расположения новой администрации.

Как заявил один из опрошенных изданием руководителей рекламных агентств, теперь X "можно рассматривать как официальный канал коммуникаций Белого дома".

Ранее доходы платформы резко упали после приобретения компании Маском за 44 миллиарда долларов. Текущая стоимость соцсети составляет менее 10 миллиардов. Размещение рекламы в ней в прошлом году приостановили компании Disney, Apple, IBM и другие крупные бренды. Однако теперь наблюдается обратный процесс.

Ранее The Guardian написала о том, как западные политики массово удаляют свои негативные посты о Трампе.

А в Украине Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны удалил в своем Фейсбуке посты, в которых обвинял нынешнего кандидата на пост главы американской разведки Тулси Габбард в работе на Москву.