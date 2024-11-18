Власти Кременчуга рассказали, как быстро затопит город, если ГЭС будет разрушена
В течение 30-45 минут Кременчуг Полтавской области начнет затапливать, если разрушатся сооружения местной гидроэлеткростанции, уже пострадавшие при воскресном обстреле.
Об этом сообщили в местном горсовете.
В зону возможного "катастрофического затопления" попадут центральная и правобережная части Кременчуга, а также соседние населенные пункты: Потоки, Малая Кохновка, Сосновка и Приднепрянское.
Власти сообщают, что у них утвержден план эвакуации на случай прорыва дамбы.
Между тем украинские и российские военные телеграм-каналы опубликовали видео, как утверждается, вчерашнего удара по Кременчугской ГЭС и его последствий.
Напомним, в ночь на воскресенье по Кременчугской ГЭС были нанесены ракетные удары, после чего в Украине вернулись отключения света.
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