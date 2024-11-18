В течение 30-45 минут Кременчуг Полтавской области начнет затапливать, если разрушатся сооружения местной гидроэлеткростанции, уже пострадавшие при воскресном обстреле.

Об этом сообщили в местном горсовете.

В зону возможного "катастрофического затопления" попадут центральная и правобережная части Кременчуга, а также соседние населенные пункты: Потоки, Малая Кохновка, Сосновка и Приднепрянское.

Власти сообщают, что у них утвержден план эвакуации на случай прорыва дамбы.

Между тем украинские и российские военные телеграм-каналы опубликовали видео, как утверждается, вчерашнего удара по Кременчугской ГЭС и его последствий.

Напомним, в ночь на воскресенье по Кременчугской ГЭС были нанесены ракетные удары, после чего в Украине вернулись отключения света.

Война в Украине идет 997-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Накануне россияне совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Всего было выпущено 120 ракет и 90 беспилотников. Минобороны РФ заявило об окружении частей ВСУ под Ольговкой Курской области. Речь идет о Большом Ольговском лесе на северо-западе украинского плацдарма, где ранее уже сообщалось о наступлении российских войск (район Коренево). Украина этого не подтверждала.

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