В городе Калуш Ивано-Франковской области в суд было передано дело о домашнем насилии – отец поставил своего малолетнего сына коленями на зёрна гречки, что причинило ребёнку травмы.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений Украины.

Инцидент произошёл 24 октября 2024 в 20:00 по месту проживания родителя и сына. В качестве наказания за непослушание мужчина заставил мальчика стоять на коленях, насыпав на пол крупу. В результате этого у мальчика "появились ссадины и был нанесён вред физическому здоровью".

На суде обвиняемый признал свою вину, выразил раскаяние и попросил не назначать ему сурового наказание. В ходе рассмотрения дела судья учёл материалы, представленные полицией: протокол об административном правонарушении, рапорт правоохранителей, показания свидетелей, выводы совета профилактики правонарушений Калушского лицея №5, формой оценки рисков совершения домашнего насилия и медицинское заключение о полученных ребёнком травмах.

Суд признал отца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях – домашнее насилие. Обвиняемому назначил наказание в виде взыскания штрафа в размере 170 гривен. Кроме того, мужчина обязан уплатить судебный сбор в размере 605,60 гривен.

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