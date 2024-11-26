В последние дни существенно падает курс российского рубля. За доллар сейчас уже дают 106 рублей, а за евро - 112. Таких показателей не было с марта 2022 года, когда рынок переживал шок после начала вторжения РФ в Украину.

В соцсетях ширится версия, что таким образом рынок реагирует на удары западными дальнобойными ракетами по территории РФ и обещаниями Владимира Путина дать жесткий ответа, что порождает ожидания эскалации войны.

Однако российский валютный рынок, хотя и более либеральный, чем украинский (которым фактически вручную управляет НБУ), ситуацию на нем тоже определяет, в основном, государство - через Центробанк и госбанки. Поэтому любые колебания на нем зависят не от политико-психологических факторов, а от экономических, а также от экономико-финансовых потребностей Кремля на данный момент.

Нынешнее падение не исключение и объясняется несколькими причинами.

Необходимость выровнять платежный баланс на фоне проблем с экспортом. Ключевая из этих проблем образовалась недавно и связана с введением санкций США против "Газпромбанка". Через этот банк ранее шли расчеты импортеров за российский газ. И теперь они фактически стали невозможными. Не исключено, что со временем "Газпром" и его контрагенты найдут способ эту проблему решить, но сейчас она уменьшает объем поступающей в Россию валюты. Желание поддержать экспортеров на фоне высокой ставки Центробанка. На эту ставку, а также на вытекающую из нее стоимость кредитов, уже давно жалуется российский бизнес, в том числе экспортеры. Поэтому нынешняя девальвация фактически в открытую подается властями как "компенсация" за высокую ставку. "Текущий курс рубля благоприятен для экспортеров, этот фактор важнее, чем уровень ключевой ставки", - заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Увеличение доходов бюджета. Девальвация - традиционный рычаг для российских властей для увеличения бюджетных доходов. Чем ниже курс рубля, тем больше рублей от налогов с экспортеров и с таможни поступает в бюджет. Пока идет война, которая поглощает огромные ресурсы, тема увеличения доходной части бюджета будет для властей РФ приоритетной.

Относительно небольшой внешний долг и низкая зависимость от критического импорта делает для властей РФ использование девальвации нацвалюты менее болезненным инструментом для решения текущих экономических проблем, чем для многих других стран.

Естественно, использовать этот инструмент Москва может не бесконечно, так как издержки тоже велики. Но время от времени российские власти могут прибегать к нему без катастрофических последствий для экономики. А потому, вероятно, в течение ближайшего времени рубль могут ждать и новые падения в случае очередных форс-мажоров в виде, например, усиления санкций или же падения цен на экспортные товары. Укрепляться же рубль может начать, если взлетят цены на российской экспорт или закончится война в Украине и с России начнут снимать санкции, а военные расходы бюджета значительно уменьшатся.