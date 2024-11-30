В городе Вараш, где расположена Ровенская атомная электростанция, сложилась аварийная ситуация в системе электроснабжения.

Об этом сообщил мэр города Александр Мензул на своей странице в Фейсбуке.

"Аварийная ситуация в энергосистеме. Возможны внеплановые отключения электроснабжения", – пишет чиновник.

В телеграм-каналах Вараша местные жители предполагают, что на местной АЭС отключили энергоблок. Также пишут, что пропал свет в ряде торговых центров города.

Позже власти области, комментируя проблемы со светом в Вараше, сообщили, что Ровенская АЭС работает без перебоев.

"Сегодняшние колебания напряжения в сети и периодические отключения электроснабжения в Вараше связаны с нестабильной ситуацией в сети энергосистемы. Это не связано с работой Ровенской АЭС, работающей надежно и стабильно", - заявил мэр Вараша Александр Мензул.

Напомним, на эти выходные власти Ровенской области анонсировали масштабные отключения по всему региону после российского ракетного удара.

"Снова энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты проходят по всей Украине.

Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии", – написал министр энергетики Украины Герман Галущенко в Фейсбуке.

Ранее МАГАТЭ заявляло, что в ходе ракетно-дроновой атаки 28 ноября были повреждены подстанции, питающие АЭС.

По данным агентства, Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС снизили уровень генерируемых мощностей "в качестве меры предосторожности", а один реактор на Ровенской АЭС был отключен от системы.