На захваченной Кинбурнской косе по левому берегу Днепра в Херсонской области россияне нарастили количество боевых подразделений.

Об этом заявил пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии изданию "Радио Свобода".

По его словам, там сосредоточены, в частности, артиллерийские подразделения и ПВО.

Коса закрывает путь к устью Днепру с моря, пояснил Волошин.

Напомним, после затопления поймы Днепра в следствие подрыва дамбы Каховской ГЭС войска РФ оказались изолированы на Кинбурнской косе.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В городе Курахово складывается наиболее тяжёлая для ВСУ обстановка. Судя по карте военного паблика Deep State, российские войска дошли уже до западной части города и ведут там бои. Российские штурмы также идут в ключевом для обороны населённом пункте – деревне Старые Тёрны к северо-западу от Курахово. В Харьковской области, по данным Deep State, россияне на лодках форсировали реку Оскол ещё в одном месте – у села Масютовка. Обозреватель сообщает, что это уже второй плацдарм РФ на западном берегу Оскола.

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