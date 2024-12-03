Войска РФ увеличили контингент на Кинбурнской косе, которая закрывает устье Днепра. Карта
На захваченной Кинбурнской косе по левому берегу Днепра в Херсонской области россияне нарастили количество боевых подразделений.
Об этом заявил пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии изданию "Радио Свобода".
По его словам, там сосредоточены, в частности, артиллерийские подразделения и ПВО.
Коса закрывает путь к устью Днепру с моря, пояснил Волошин.
Напомним, после затопления поймы Днепра в следствие подрыва дамбы Каховской ГЭС войска РФ оказались изолированы на Кинбурнской косе.
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