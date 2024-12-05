Вступил в силу договор РФ и КНДР о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве"
Сегодня вступил в силу договор между РФ и КНДР о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве".
Договор был подписан во время июньского визита Владимира Путина в Пхеньян.
Главные положения документа:
- В случае угрозы вооруженной агрессии против одной из них проводятся консультации для согласования возможных мер по оказанию помощи;
- В случае вооруженного нападения на одну из стран другая незамедлительно окажет военную и иную помощь;
- Не заключать с третьими странами соглашения, направленные против суверенитета и безопасности друг друга;
- Не поддерживать односторонние принудительные меры против друг друга, если они введены третьей стороной;
- Совместно противостоять множащимся вызовам в продовольственной и энергетической безопасности;
- Договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР является бессрочным.
Напомним, что КНДР, по данным Украины и Запада, уже отправила своих военных в Курскую область. В Генштабе говорили, что ВСУ уже вступали в бои с корейцами.
В то же время, если следовать договору, северокорейцы могут вступить в бои уже с сегодняшнего дня.
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