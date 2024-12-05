Сегодня вступил в силу договор между РФ и КНДР о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

Договор был подписан во время июньского визита Владимира Путина в Пхеньян.

Главные положения документа:

В случае угрозы вооруженной агрессии против одной из них проводятся консультации для согласования возможных мер по оказанию помощи;

В случае вооруженного нападения на одну из стран другая незамедлительно окажет военную и иную помощь;

Не заключать с третьими странами соглашения, направленные против суверенитета и безопасности друг друга;

Не поддерживать односторонние принудительные меры против друг друга, если они введены третьей стороной;

Совместно противостоять множащимся вызовам в продовольственной и энергетической безопасности;

Договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР является бессрочным.

Напомним, что КНДР, по данным Украины и Запада, уже отправила своих военных в Курскую область. В Генштабе говорили, что ВСУ уже вступали в бои с корейцами.

В то же время, если следовать договору, северокорейцы могут вступить в бои уже с сегодняшнего дня.

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