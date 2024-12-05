Владимир Зеленский отметил, что сегодня 30 лет Будапештскому меморандуму.

Об этом он сказал в вечернем обращении.

По словам президента, документ "ни одного дня не работал".

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

В нем сказано, что РФ, Британия и США подтверждают обязательства:

уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины;

воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины (и гарантировать, что их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны);

воздерживаться от экономического принуждения, чтобы подчинить своим интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету;

добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине в случае, если Украина станет жертвой агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия;

не применять ядерное оружие против любого государства — участника упомянутого договора.

Война в Украине идет 1016-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Deep State сообщает, что армия РФ продвинулась на Кураховском и Покровском направлениях, в Курахово захвачена большая часть города. В Харьковской области отбитые накануне позиции на правом берегу реки Оскол, по карте DeepState, уже под контролем ВСУ. РФ готовится к наступлению на Херсон.

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