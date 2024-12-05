В обращении к украинцам Зеленский вспомнил Будапештский меморандум, который не работал ни дня. Видео
Владимир Зеленский отметил, что сегодня 30 лет Будапештскому меморандуму.
Об этом он сказал в вечернем обращении.
По словам президента, документ "ни одного дня не работал".
Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.
В нем сказано, что РФ, Британия и США подтверждают обязательства:
- уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины;
- воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины (и гарантировать, что их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны);
- воздерживаться от экономического принуждения, чтобы подчинить своим интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету;
- добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине в случае, если Украина станет жертвой агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия;
- не применять ядерное оружие против любого государства — участника упомянутого договора.
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