Президент Владимир Зеленский рассказал, что сегодня обсудил с приехавшими в Киев еврокомиссарами вопрос приглашения Украины в Североатлантический альянс.

Об этом президент сообщил в в своём традиционном вечернем обращении.

"Уделили внимание вопросу о НАТО для Украины – о приглашении в Альянс, которое может фундаментально укрепить Украину перед любыми переговорами о завершении войны. И это такая вещь, такое усиление, которое во многом сможет гарантировать справедливость мира", – рассказал Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что Украина может согласиться на вступление в Альянс без распространения действия пятой статьи о коллективной самообороне.

Президент отметил, что потеряет поддержку половины партнёров, если поставит вопрос об прямом участии западных войск в войне с РФ.

Ранее мы подробно разбирались, что значат заявления Зеленского о НАТО без возвращения оккупированных территорий.

Глава государства заявил, что вступление Украины в Альянс положит конец "горячей фазе войны" и поможет договориться о возвращении захваченных РФ территорий "дипломатическим путем" в будущем.