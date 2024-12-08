После ужесточения закона о мобилизации весной Украина планировала до конца года мобилизовать дополнительные 200 тысяч человек.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на слова украинских чиновников.

При этом "некоторые считают, что этого все еще недостаточно". В этом контексте газета пишет, что Запад требует от президента Украины Владимира Зеленского начать призывать 18-летних военнообязанных на фронт.

Газета напоминает, что Офис президента отказывается это делать под предлогом нехватки оружия, но ставит под сомнение заявления Банковой.

"В то время как Зеленский неоднократно утверждал, что у его вновь сформированных бригад нет оружия, обещанного Западом, те, кто находится на передовой, жалуются, что их подразделениям не хватает личного состава и пытаются противостоять гораздо более крупным силам россиян", – сказано в статье.

Напомним, администрация Байдена пообещала до своего ухода предоставить Украине массовую военную помощь.

Ранее мы писали, почему Зеленский отказывается снижать мобилизационный возраст, несмотря на требования уходящей администрации Байдена.