Россияне прорвались через границу Сумской области в районе села Александрия. Прорыв осуществлялся со стороны курского плацдарма ВСУ.

Об этом свидетельствует карта украинского военного ресурса Deep State.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Киев 24" не опроверг захвата россиянами этого участка, но заметил, что местность там заболочена, поэтому в силу особенностей рельефа его не удерживали, а россияне оттуда, по его словам, не смогут развивать свое наступление дальше.

Также, судя по карте Deep State, российские войска продвинулись в районе села Плехово Курской области, ВСУ контролируют меньшую его часть.

Российские телеграм-каналы заявили, что село уже полностью под контролем армии РФ.

Вскоре после появления новостей о прорыве Сумская ОВА назвала их фейком.

"Сообщения о пересечении границы, которые распространяются в медиаресурсах – враждебная дезинформация, не соответствующая действительности. Пока никаких данных от военных относительно изменения ситуации на границе нет, ситуация контролируемая", - заявил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

Ранее западные СМИ писали, что Владимир Путин приказал вернуть под российский контроль Курскую область до инаугурации Дональда Трампа.

Война в Украине идет 1021-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 10 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Наиболее угрожающая для ВСУ ситуация складывается вокруг Курахово. Россияне могут в ближайшее время попытаться обойти город с запада, также готовятся атаки на промзону Кураховской ТЭС. Войска РФ проводят перегруппировку и накапливают ресурсы вдоль западной части дамбы Кураховского водохранилища. В самом Курахово продолжаются бои за многоэтажки в центре города, начинаются бои за многоэтажки на юге, которые РФ пытается обойти.

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