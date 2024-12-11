Нашёл моложе. Президент США отправит бывшую невесту старшего сына послом в Грецию
Дональд Трамп заявил, что назначит телеведущую Кимберли Гилфойл, помолвленную со старшим сыном новоизбранного президента США, послом Соединенных Штатов в Афинах.
Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth.
Избранный президент США заявил, что Гилфойл была его "близким другом и соратником в течение многих лет".
"Ее большой опыт и лидерство в области права, медиа и политики, а также острый интеллект делают ее чрезвычайно квалифицированной для представления Соединенных Штатов и защиты их интересов за рубежом", – добавил он.
55-летняя Гилфойл с 2020 года была помолвлена с 46-летним Дональдом Трампом-младшим, но теперь таблоиды публикуют снимки его прогулок с 38-летней Беттиной Андерсон, называя их отношения романтическими на основании того, что они держатся за руки.
О разрыве помолвки Трампа-младшего и телеведущей якобы планируется сообщить уже после инаугурации избранного президента.
Трамп-младший и Беттина Андерсон. Фото: dailymail.co.uk
Сын Трампа в соцсети Х поддержал выбор отца и назвал Гилфойл "отличным лидером", добавив, что она давно хотела представлять Америку в качестве посла.
Ранее сообщалось, что Трамп назначит Кеннеди-младшего министром здравоохранения.
Также мы писали, что Трамп назначил главой Пентагона ветерана и ведущего Fox News Пита Хегсета.