Дональд Трамп заявил, что назначит телеведущую Кимберли Гилфойл, помолвленную со старшим сыном новоизбранного президента США, послом Соединенных Штатов в Афинах.

Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth.

Избранный президент США заявил, что Гилфойл была его "близким другом и соратником в течение многих лет".

"Ее большой опыт и лидерство в области права, медиа и политики, а также острый интеллект делают ее чрезвычайно квалифицированной для представления Соединенных Штатов и защиты их интересов за рубежом", – добавил он.

55-летняя Гилфойл с 2020 года была помолвлена с 46-летним Дональдом Трампом-младшим, но теперь таблоиды публикуют снимки его прогулок с 38-летней Беттиной Андерсон, называя их отношения романтическими на основании того, что они держатся за руки.

О разрыве помолвки Трампа-младшего и телеведущей якобы планируется сообщить уже после инаугурации избранного президента.

Трамп-младший и Беттина Андерсон. Фото: dailymail.co.uk

Сын Трампа в соцсети Х поддержал выбор отца и назвал Гилфойл "отличным лидером", добавив, что она давно хотела представлять Америку в качестве посла.

Ранее сообщалось, что Трамп назначит Кеннеди-младшего министром здравоохранения.

Также мы писали, что Трамп назначил главой Пентагона ветерана и ведущего Fox News Пита Хегсета.