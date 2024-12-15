"Ужас, стыд и позор". Украинцы возмутились съемкой кулинарного шоу Клопотенко в храме Киево-Печерской лавры
В храме Киево-Печерской лавры, который в прошлом году вывели из распоряжения Украинской православной церкви (УПЦ), снимают кулинарное шоу.
Об этом сообщил украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко у себя в соцсетях.
"Раньше, пока была УПЦ МП, я мог об этом только мечтать – трапезная Киево-Печерской Лавры, а мы снимаем рождественский эпизод об украинских сакральных блюдах и возрождаем культуру в самой святыне", – написал Клопотенко на своей странице в Instagram.
В комментариях многие пользователи возмущаются проведением шоу в храме.
Вот некоторые реакции на публикацию Клопотенко:
-
"православному на это неприятно смотреть";
-
это "ужас, стыд" и "позор для всей Украины";
- "Очень похоже на то как коммунисты устраивали клубы в храмах";
-
"Вы вообще поняли, где были? Мерзко".
Как стало известно, во Львовской области больше не осталось храмов УПЦ.
По его словам местного губернатора Максима Козицкого, Львовщина стала первым регионом в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины этой церкви.
Ранее в Киево-Печерской лавре прошла выставка скифского золота из музеев Крыма.