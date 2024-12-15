Появилось видео подрыва машины начальника Еленовской колонии в Донецке. В ФСБ заявляют о задержании подозреваемого
В сети появилось видео подрыва машины начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова в оккупированном Донецке утром 9 декабря.
На кадрах есть момент закладки взрывного устройства.
В ФСБ заявляют о задержании мужчины, который, как утверждается, подложил взрывчатку под джип начальника Еленовской колонии.
На видео он говорит, что действовал по заданию спецслужб Украины.
Напомним, в центре Донецка взорвался внедорожник, в котором находились начальник Еленовской колонии Сергей Евсюков и его жена.
В конце июля 2022 года в Еленовской колонии Донецкой области произошел взрыв, из-за которого погибли более 50 украинских военнопленных.
В Украине завели уголовное дело против Евсюкова и его заместителя по обвинению в причастности к теракту в колонии.
Ранее авторы расследования из агентства Associated Press, ссылаясь на неопубликованный доклад ООН и показания очевидцев - пленных, которые вернулись в Украину, пришли к выводу Россия устроила в колонии Еленовки подрыв, а маскировала его залпом из "Града".
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