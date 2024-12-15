В сети появилось видео подрыва машины начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова в оккупированном Донецке утром 9 декабря.

На кадрах есть момент закладки взрывного устройства.

В ФСБ заявляют о задержании мужчины, который, как утверждается, подложил взрывчатку под джип начальника Еленовской колонии.

На видео он говорит, что действовал по заданию спецслужб Украины.

Напомним, в центре Донецка взорвался внедорожник, в котором находились начальник Еленовской колонии Сергей Евсюков и его жена.

В конце июля 2022 года в Еленовской колонии Донецкой области произошел взрыв, из-за которого погибли более 50 украинских военнопленных.

В Украине завели уголовное дело против Евсюкова и его заместителя по обвинению в причастности к теракту в колонии.

Ранее авторы расследования из агентства Associated Press, ссылаясь на неопубликованный доклад ООН и показания очевидцев - пленных, которые вернулись в Украину, пришли к выводу Россия устроила в колонии Еленовки подрыв, а маскировала его залпом из "Града".

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