Эксперты ООН считают, что по колонии с украинскими военнопленными в Еленовке в июле прошлого года удар наносился не ракетой HIMARS, как это утверждает РФ.

В ООН пришли к выводу, что даже одна ракета РСЗО HIMARS привела бы к более серьезным разрушениям.

"Степень повреждений стен, потолка, крыши и окон казармы, состояние двухъярусных кроватей внутри, размеры остаточного кратера и радиус поражения не характерны для поражения боеприпасами HIMARS", - говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Также свидетели рассказали Управлению верховного комиссара ООН по правам человека, что слышали многочисленные взрывы.

Точный тип оружия и место его происхождения все еще не удается определить. Но в ООН считают, что боеприпас, скорее всего, двигался по траектории с востока на запад.

Ранее в ООН уже заявляли, что украинские военнопленные в Еленовке не были убиты ракетой HIMARS.

Напомним, 29 июля 2022 года в колонии Еленовки погибли 50 украинских военнопленных и более 70 получили ранения. Власти России утверждали, что по колонии нанесла ракетный удар Украина. Власти Украины настаивали на том, что российская сторона организовала взрыв, поскольку хотела скрыть "следы пыток и казней пленных".

Война в Украине идет уже 589-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ сообщил о "частичном успехе" западнее Работино Запорожской области, также украинские войска имеют частичный успех к югу от Бахмута в районах Клещеевки и Андреевки. ГУР официально заявила о высадке десанта в Крыму. Также ведомство сообщило о потерях среди украинских бойцов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.