В феврале 2022 года рассматривалась возможность переезда украинской власти в Лондон – с таким предложением выступал на тот момент посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Об этом бывший посол заявил в интервью украинским изданиям в ответ на вопрос, обсуждался ли такой вариант.

"Мы инициативно хотели сделать предложение правительству на тот момент о возможном поиске места, где мы могли бы продолжить (управлять страной – Ред.). Говорили не про правительство в изгнании, а про продолжение работы правительства", - сказал дипломат.

По словам Пристайко, предложение от него прозвучало в начале февраля, когда он сопровождал на тот момент премьер-министра Британии Бориса Джонсона во время его визита в Киев.

Ранее экс-глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что перед вторжением РФ на Западе хотели, чтобы президент Украины Владимир Зеленский написал видеозавещание. Также, по словам Кулебы, вице-президент США Камала Харрис посоветовала Зеленскому "готовиться к созданию правительства в изгнании и искать какие-то военные решения, чтобы подготовить Украину к партизанской войне".

Между тем недавно испанская газета "Эль Мундо" со ссылкой на источники в украинских дипломатических кругах писала, что Запад готовит для Владимира Зеленского "золотую ссылку" в Лондон после окончания активных боевых действий в Украине.