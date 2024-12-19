Владимир Зеленский опасается, что ввод контингента иностранных войск в Украину может не принести эффекта и оказаться "искусственной историей".

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе.

Во время выступления президент подчеркнул, что Киев поддерживает инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона о размещении в Украине европейских миротворцев.

"Мы говорим, что это может быть частью гарантий безопасности. Безусловно, для нас самая важная гарантия безопасности - это НАТО. И, безусловно, пока Украина не в НАТО, такой аспект может рассматриваться. Вопрос только в том, чтобы это не была просто какая-то, ну, как вам сказать, искусственная история", - сказал украинский президент.

При этом Зеленский уточнил, что решение о размещении иностранных войск "пока не было принято".

Ранее мы рассказывали, что ещё он говорил на эту тему сегодня в Брюсселе.

Также мы приводили ключевые заявления Зеленского на упомянутой пресс-конференции по поводу транзита российского газа, войны в Украине, высказываний Владимира Путина и мирных переговоров.