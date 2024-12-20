Известный украинский эксперт по инвестициям Эрик Найман после сегодняшнего удара по Киеву опубликовал пост с советом не держать все активы в Украине и инвестировать за границу, чем вызвал скандал.

Публикация появилась в Фейсбуке эксперта.

"Недоброе киевское утро. Берегите себя и диверсифицируйте свои активы. Так сегодня выглядит недвижимость в центре столицы. Повторю: вы сильно рискуете, если держите все активы в Украине", - написал Найман, прикрепив ссылку на инструкцию по открытию брокерского счета в США и фото сегодняшних разрушений в Киеве.

В комментариях ему оставили кучу гневных сообщений, после чего он стер пост и сделал два других с пояснением своей позиции. Он написал, что пытался помочь украинцам делать сбережения в безопасном месте, поскольку Украина для этого, по его мнению, - "очень плохой" вариант.

"Кто патриот? Тот, кто загоняет всех в украинскую недвижимость, или тот, кто реально помогает украинцам сохранять и инвестировать свой капитал? Если вы еще не поняли, что живете в инвестиционном концлагере, где все налоговые правила, банковские и валютные регуляции, действия чиновников и даже маркетинг направлены на то, чтобы вы все, что заработали здесь, и потратили, то пора бы это уже понять. Вас просто обманывают", - написал Найман.

Ранее мы подробно рассказывали, что известно о масштабной воздушной атаке на Киев.

Напомним, вчера другой эксперт усомнился в идее заинтересовать новоизбранного президента Дональда Трампа украинскими месторождениями лития и инвестированием в них.