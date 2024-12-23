Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что часто просит президента Владимира Зеленского перестать критиковать канцлера Германии Олафа Шольца.

Об этом сообщает Tagesspiegel.

"Я часто говорил Зеленскому, что ему следует прекратить критиковать Олафа Шольца, потому что я считаю, что это несправедливо", - заявил Марк Рютте.

Генсек отметил, что канцлер ФРГ способствовал тому, что Германия занимает второе место после США по объемам военной поддержки Украины.

В то же время Рютте дал понять, что, в отличие от Шольца, он поставлял бы Украине крылатые ракеты Taurus и не накладывал никаких ограничений на их использование.

Напомним, в последнее время Зеленский критиковал Шольца за нежелание давать Taurus и телефонный разговор с Путиным.

В Германии может смениться канцлер после выборов в феврале. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что распустит Бундестаг 27 декабря.

Ранее Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу. Из 733 парламентариев 394 отказали Шольцу в доверии (для вотума недоверия требовался минимум в 367 голосов).