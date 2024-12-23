Инициатива с отправкой в Россию северокорейских военных исходила от Пхеньяна.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

"Американские разведслужбы пришли к выводу, что это была идея Северной Кореи, а не России, хотя Путин быстро принял её", - пишет издание.



При этом, по данным NYT, Северная Корея "сразу ничего не получила" взамен своей "помощи", и Ким Чен Ын продолжает надеяться на благодарность Москвы в будущем - в виде технологий, дипломатической поддержки в противостоянии с Западом.



Американские официальные лица утверждают, что Северная Корея направила на фронт свои лучшие подразделения, однако без реального боевого опыта, из-за чего эффективность их участия остается сомнительной.

Сегодня Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея может отправить в РФ для войны с Украиной еще больше солдат и военной техники.

Война в Украине идет 1034-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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