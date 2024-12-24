Массовые протесты против президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси вспыхнули в Каире. Причиной протестов называют ухудшение экономической ситуации, коррупцию и подавление гражданских свобод.

Об этом пишут местные СМИ.

Люди выкрикивают лозунги, осуждающие политику местного президента.

В то же время стоит напомнить, что ас-Сиси пришел к власти в 2013 году после того, как возглавляемые им военные свергли режим братьев-мусульман во главе с президентом Мохаммедом Мурси.

Однако, сторонников братьев-мусульман в Египте осталось немало.

Братья-мусульмане традиционно связаны с Катаром и Турцией. При этом враждебны Саудовской Аравии (на этой почве саудиты после свержения Мурси сблизились с Египтом).

Влияние Катара и Турции на Ближнем Востоке значительно возросло после того, как подконтрольные им силы захватили власть в Сирии в начале декабря.

Не исключено, что это и вдохновило на акции протеста сторонников братьев-мусульман в Египте, которые хотели бы взять реванш над военными за свержение Мурси в 2013 году.

Напомним, в Грузии начались протесты с момента объявления результата выборов в парламент Грузии, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта". Продолжились массовые митинги после отказа властей от евроинтеграции и президентских выборов в стране.