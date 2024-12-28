Сегодня, 28 декабря, Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ. В качестве первого пункта он обозначил ситуацию в Каспийском регионе.

Об этом пишут российские СМИ.

"Обсудим с вами сегодня несколько вопросов, работы с нашими ближайшими друзьями, коллегами, партнерами, союзниками. Начнем с вопроса взаимодействия в Каспийском регионе", - заявил Путин.

Другие подробности пока неизвестны.

Но стоит напомнить, что несколько дней назад в Каспийском регионе потерпел катастрофу самолёт азербайджанской авиакомпании.

По распространённой в СМИ версии, он был по ошибке сбит российской системой ПВО, которая отбивала атаку украинских беспилотников на Грозный.

Не исключено, что на Совбезе РФ будет обсуждаться каким образом реагировать на эту ситуацию, какую версию катастрофы обозначить как официальную и какие трактовки случившегося использовать.

Напомним, 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190 разбился на территории аэропорта города Актау, что на западе Казахстана. На борту самолета находились 67 человек, 38 из них погибли. Среди погибших - оба пилота самолета.