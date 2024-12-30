Новые власти Сирии не хотят ухода России из страны.

Об этом заявил глава сирийской администрации Ахмад аш-Шараа (ранее известный как глава вооруженной группировки ХТШ Аль-Джулани) в интервью телеканалу Al Arabia.

"Россия – второе мощнейшее государство в мире. Она имеет важное значение. У Сирии есть стратегические интересы с Россией. Мы не хотели бы, чтобы Россия уходила таким образом, который не соответствует ее отношениям с Сирией", - сказал Аш-Шараа.

"Все сирийское оружие имеет российское происхождение, и многими электростанциями управляют российские эксперты. Мы не хотим, чтобы Россия уходила из Сирии так, как хотят некоторые", - добавил нынешний глава Сирии.

Между тем Al Arabiya со ссылкой на источники сообщает, что высокопоставленная украинская делегация сегодня встретится с Аш-Шараа в Дамаске.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина считает "принципиальным для безопасности народа Сирии и региона убрать любое российское присутствие из Сирии".

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на сведения от сирийских чиновников, писало, что Россия не собирается выводить свои военные базы из Сирии.

Также в Bloomberg писали, что Москва близка к соглашению с новыми сирийскими властями о сохранении двух своих военных баз в Сирии.

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