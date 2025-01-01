Прекращение транзита российского газа через Украину ставит под удар страны ЕС.

Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Напомним, сегодня Минэнерго сообщило об "историческом событии" - остановке транзита российского газа через Украину.

Le Monde отмечает, что заявления о прекращении транзита ещё в конце прошлого года вызвало удар по ценам на газ, которые и без того находились под давлением из-за холодного начала зимы в Европе. Голландский фьючерсный контракт TTF, считающийся европейским эталоном природного газа, накануне 1 января достиг, а затем и превысил отметку в 50 евро за мегаватт-час (512 долларов за тысячу кубов), что является самым высоким уровнем с октября 2023 года.

Помимо энергетических издержек, закрытие этого газопровода обнажило трудности ЕС в выработке общей позиции по энергетике. Еврокомиссия поставила перед собой задачу обойтись без импорта российского ископаемого топлива к 2027 году, однако в последние несколько недель Словакия заявила, что выступает за дальнейшие поставки дешевого российского газа.

В то же время Еврокомиссия считает, что "европейская газовая система обладает достаточным потенциалом, чтобы справиться с прекращением транзитного соглашения с Украиной". В записке ЕК, подготовленной для стран Евросоюза в декабре, отмечается "недавнее развитие мощностей по импорту СПГ" из США или Катара.

Затем газ принимается в портовых терминалах. Однако такой газ дороже, чем российский.

"Доставка СПГ через терминалы в Хорватии, Италии и Германии в Центральную и Восточную Европу технически возможна", но транспортировка на судах чревата увеличением стоимости энергии по сравнению с обычными поставками по трубопроводам", - заявил исследователь, специализирующийся на энергетической и климатической политике в Институте Брейгеля Георг Закманн.

"Несмотря на войну в Украине, Россия по-прежнему остается одним из основных поставщиков газа в Европу", - пишет газета.

По данным на сентябрь 2024 года, Россия остается вторым крупнейшим поставщиком газа в ЕС, предоставив 38 миллиардов кубометров, что составляет 19% от общего объема импорта газа в Европейский союз. Это меньше, чем 45%, которые Россия поставила в 2021 год, но все же значительный показатель.

Первое место занимает Норвегия, а третье — США. В течение первых девяти месяцев 2024 года около трети поставок российского газа проходило через Украину.

Примерно такой же объем транспортируется по газопроводу "Турецкий поток", который проходит через Турцию и поставляет газ в Венгрию. Оставшаяся треть российского газа поступает в виде сжиженного природного газа (СПГ), главным образом в порты Испании и Франции.

Во Франции компания TotalEnergies заявляет, что по-прежнему связана долгосрочными контрактами с российской частной компанией Новатэк "в отсутствие санкций со стороны европейских государств".

"Европа ввела санкции на российскую нефть и уголь, но так и не смогла сделать то же самое с газом", - говорит глава энергетического центра Института Жака Делора Фук-Винь Нгуен.

Напомним, в последний день года "Газпром" поставлял в Европу через Украину уменьшенный объем газа.

Между тем в Приднестровье уже отключили тепло и горячую воду из-за остановки Украиной транзита российского газа.