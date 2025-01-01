Россияне захватили практически всё Курахово в Покровском районе Донецкой области, за исключением небольших участков на западной и южной окраинах города.

Об этом свидетельствует карта военного телеграм-канала Deep State.

Боец с позывным Мучной сегодня заявлял о контроле части промзоны со стороны РФ.

"Они там находятся довольно свободно, никакого давления нет. Не удивлюсь, если к завтра они полностью заберут всю промку", - написал он в своем канале.

Ранее о прорыве российских войск в район промзоны Курахово сообщали другие украинские военные.

Сегодня американская газета The New York Times писала, что в 2024 году Россия захватила около 3 367 квадратных километров территории Украины. Это является самым быстрым продвижением, начиная с первых месяцев войны.

Война в Украине идет 1043-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 1 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные сообщали, что российские войска вошли в деревню Нововасильевка на Покровском направлении, закрепившись на окраине населённого пункта. Также россияне прорвались в западную часть Курахово и установили свой флаг возле завода "Электросталь". На карте украинского военного паблика Deep State промзона Курахово обозначена частично в серой зоне, частично под контролем ВСУ.

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