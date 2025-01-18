Директор IT-департамента одного из банков, которого задержала СБУ за донаты на российскую армию – работник национализированного "Сенс Банка".

Это следует из заявления финансового учреждения.

В деловой соцсети Linkedin указано, что цифровой департамент этого финучреждения возглавляет выпускник Киевского политехнического института Максим Резниченко.

В "Сенс Банке" говорят, что содействуют проводимому расследованию.

Ранее холдинг олигарха Фридмана подал иск против Украины на миллиард долларов за национализацию "Сенс Банка".

Напомним, в Украине идет 1060-й день войны. Последние новости с главными событиями 18 января 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне практически полностью захватили село Времьевку возле пгт. Великой Новосёлки, свидетельствует карта Deep State. Также неприятель продвинулся к юго-западу от Покровска, захватив деревню Песчаное. Вчера РФ ударила баллистическими ракетами по Кривому Рогу – погибли пять человек.

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