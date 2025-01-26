Обеспечивать мир в Украине могла бы миссия ООН, которая бы включала солдат из стран "глобального Юга".

Об этом заявил глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер, передаёт немецкое издание Die Welt.

"Возможна миссия под мандатом ООН, которая будет включать не только европейцев, но и солдат с глобального Юга или, например, Кавказа. Солдаты ЕС, несомненно, смогут внести значительный вклад", – сказал генерал.

По его словам, страны ЕС могут предоставить "значительные силы" для контроля за соблюдением прекращения огня, но наблюдение за демилитаризованной зоной вдоль фронта потребует военного присутствия "в высоком пятизначном диапазоне".

"Это означает, что они также имели бы право воплощать прекращение огня с применением оружия и поддержки с воздуха", – добавил он, уточнив, что "в настоящее время все это звучит очень теоретически", но "такой сценарий может быть воплощен в жизнь".

Также генерал считает "маловероятным" план президента США Дональда Трампа по поводу "скорого прекращения войны в Украине".

"Это дало бы преимущество покончить со смертями. Недостаток, однако, заключался бы в том, что конфликт продолжался бы и, в худшем случае, протекал десятилетиями, например, как между Северной и Южной Кореей", – отметил Бригер (напомним, что горячая фаза войны в Корее закончилась в 1953 году, и с тех пор боевых действий между Севером и Югом не ведётся).

Напомним, "Страна" рассказывала, какой план по окончанию войны сейчас обсуждают политики.

Ранее британская газета The Times представила четыре сценария завершения войны в Украине.